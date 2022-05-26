Квитки до концтабору: Подоляк про роздавання російських паспортів в окупованих регіонах України

Квитки до концтабору: Подоляк про роздавання російських паспортів в окупованих регіонах України

Російський паспорт у світі став "міткою вигнанця", тоді як люди з українськими документами можуть вільно подорожувати світом.

А тому роздавання російських паспортів у тимчасово окупованих українських регіонах - це фактично квиток до концтабору.

Про це у соціальних мережах написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови ОП засудив роздавання Росією своїх паспортів в Україні. Такі дії він назвав безглуздими та безперспективними з юридичної точки зору.

"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт — мітка "ізгоя". Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?", - наголосив Подоляк.

Будь-які спроби роздавати паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості та героїзму. паспорт — мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 26, 2022

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконні дії щодо української території. У середу, 25 травня, Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

Також світова спільнота засуджує насильне видання паспортів українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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