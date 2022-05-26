Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Квитки до концтабору: Подоляк про роздавання російських паспортів в окупованих регіонах України

Дата публікації
Перегляди
1298
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Квитки до концтабору: Подоляк про роздавання російських паспортів в окупованих регіонах України

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Російський паспорт у світі став "міткою вигнанця", тоді як люди з українськими документами можуть вільно подорожувати світом.

А тому роздавання російських паспортів у тимчасово окупованих українських регіонах - це фактично квиток до концтабору. 

Про це у соціальних мережах написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

Радник голови ОП засудив роздавання Росією своїх паспортів в Україні. Такі дії він назвав безглуздими та безперспективними з юридичної точки зору. 

"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт — мітка "ізгоя". Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконні дії щодо української території. У середу, 25 травня, Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

Також світова спільнота засуджує насильне видання паспортів українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також:

Росіянин у Дніпрі спалив паспорт, щоб не мати нічого спільного із країною-агресоркою

Росіянин у Дніпрі спалив паспорт, щоб не мати нічого спільного із країною-агресоркою
Наступна публікація