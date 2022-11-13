Квитки вже у продажі: "Укрзалізниця" анонсувала запуск перших потягів до Херсона, Криму і Маріуполя

"Укрзалізниця" на честь звільнення Херсона з російської окупації запускає продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Квиток можна придбати і зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а одразу після деокупації скористатися ним.

"Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст!. Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Натомість, квитками "Київ — Херсон" можна буде скористатися вже найближчим часом. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

"Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. Дякуємо нашим партнерам Gres Todorchuk за концепцію проєкту! Із вдячністю за звільнення Херсона і вірою в те, що скоро наші потяги повернуться на вокзали всіх українських міст!", - додають в УЗ.

Звільнення Херсона з-під окупації РФ

Українська армія звільнила Херсон з російської окупації 11.11.2022 року. За кілька днів до цього керівництво РФ заявило про рішення буцімто вивести свої війська з міста на лівий берег Дніпра. Але президент України Володимир Зеленський наголосив, що це не є жестом доброї волі чи подарунком РФ, щоб звільнити Херсон українські військові здійснили титанічну роботу.

За даними Зеленського, станом на вечір 12 листопада на Херсонщині Україна взяла під контроль 60 населених пунктів.

У день, коли українська армія увійшла до Херсона, містяни нарешті без страху змогли виходити на вулиці. Радісні херсонці оплесками зустріли українських Героїв, люди не стримували сліз і емоцій, вони обіймали українських військових, підіймали український стяг, вигукували "Слава Україні", дякували захисникам за звільнення з російської окупації.

Разом із херсонцями від щастя плакали не лише українці у різних населених пунктах країни, а й увесь світ. Наприклад, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас привітала мешканців Херсонщини зі звільненням від російських окупантів, сказавши:

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори".

Втім, через те, що окупанти, тікаючи, мінували все навколо і підривали мости, жителів Херсона закликають бути обережними і не перевіряти самостійно будь-які залишені росіянами будівлі та предмети. За словами президента Зеленського, в Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи Сил оборони.

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