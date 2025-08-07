Кидають на штурм навіть поранених: яка ситуація на Покровському напрямку

ЗСУ на фронті / © Associated Press

На Покровському напрямку російські війська не припиняють спроб штурмів, намагаючись просочитися вглиб української оборони і закріпитися.

Про це повідомила начальниця відділення комунікацій 117 окремої механізованої бригади Юлії Степанюк в ефірі «Київ24».

За її словами, ці спроби є неефективними — жодного просування у ворога немає.

«Йдеться про штурми по двоє-троє, до п’яти осіб. Є в них поодинокий успіх закріплення, але пізніше виявляються все одно і знищується цей противник. Тому просування абсолютно немає», — заявила вона.

За її словами, тактика армії РФ змінилася — зокрема, зменшилася кількість механізованих штурмів, оскільки в росіян майже не залишилося техніки. Натомість ворог продовжує надсилати у бій навіть поранених солдатів.

«Це люди, які пересуваються і на милицях. Тому або в них дійсно не вистачає особового складу, або йде якесь перегрупування», — зазначила представниця бригади.

Нагадаємо, військове керівництво країни-агресорки РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня.

За повідомленням 7-го корпусу Десантно-штурмових військ противник не припиняє спроб захопити Покровськ. Ворожі безпілотники розкидали листівки серед місцевих жителів із закликами здавати позиції ЗСУ та зустрічати «визволителів».