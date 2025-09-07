Кирило Буданов / © Getty Images

Росія може оголосити нову мобілізацію, і це, на жаль, є реальною загрозою.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Апострофу».

«У 22 році РФ провела часткову мобілізацію. Теж факт, всі це про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало, для того, щоб мобілізацію не проводити… Чи може РФ провести нову мобілізацію? Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для РФ, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує», — сказав керівник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни реально в великих обсягах погнати на війну строковиків, Буданов сказав, що строковиків не має сенсу.

«Якщо вони (строковики — ред.) підуть шляхом мобілізації, вони різко зможуть наростити кількість, і просто кидати їх ще більше на м’ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато», — зазначив він.

Відповідаюси на запитання, чи можливі в Росії у зв’язку з новою мобілізацією якісь антивоєнті настрої, Буданов сказав, що це смішно.

«Взагалі нічого немає на Росії. Дивіться, настрої, якщо почати мобілізацію, негативні в суспільстві, ті тенденції, вони будуть. І це те, що вони побачили, коли 22 року зробили, і одразу максимально швидко спробували це припинити. Але чи зупинить це, скажімо так, російську машину? Ні, не зупинить», — пояснив керівник ГУР.

