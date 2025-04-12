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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
55
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Ким є громадяни Китаю, що воюють на війні в Україні: Reuters повідомив невідомі деталі

Пекін протягом багатьох років надавав Москві підтримку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Паспорти громадян Китаю.

Паспорти громадян Китаю. / © СБУ

На війні в Україні на стороні агресорки Росії воюють понад 100 громадян Китаю. Вони не мають прямого стосунку до уряду КНР.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами двох офіційних осіб США і колишнього співробітника західної розвідки, ці китайці є найманцями. Очевидно, вони не мають прямих зв'язків з урядом Китаю. Окрім того, колишній чиновник уточнив, що на боці Російської Федерації воюють близько 200 китайських найманців.

Водночас китайські військові офіцери зі схвалення Пекіна перебували на театрі бойових дій у тилу Росії, щоб винести тактичні уроки з війни.

Reuters наголошує, що Пекін протягом багатьох років надавав Москві матеріальну підтримку, щоб допомогти їй у війні проти України. Зокрема, у постачанні продуктів подвійного призначення – компонентів, необхідних для обслуговування такої зброї, як безпілотники та танки. КНР також постачала Росії смертоносні безпілотники для використання на полі бою.

Китайці на війні в Україні

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію. Втім, військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє.

Україна заявила про понад 150 громадян Китаю на війні. Заяви Києва у Пекіні обурено назвали "безвідповідальними" та закликав усі сторони "тверезо" дивитися на роль Китаю.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
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