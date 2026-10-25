Китай допомагає Путіну стежити за Україною з космосу: журналісти розкрили таємну схему

Супутник / © Associated Press

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Росія дедалі активніше використовує супутникові знімки китайського виробництва для розвідки української території та підтримки військових операцій. Дані надходять через мережу приватних компаній, які продають зображення із супутників, іноді під іншими назвами, що ускладнює відстеження їхнього походження.

Про це повідомляє італійське видання Il Giornale, посилаючись на журналістські розслідування.

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За оприлюдненими даними, понад 80% супутникових знімків із роздільною здатністю менш як один метр, які продавалися на російському комерційному ринку 2025 року, походили з китайського супутникового угруповання «Цзілінь-1» (Jilin-1).

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Такі зображення можуть використовуватися для виявлення військових об'єктів, відстеження переміщень техніки та оцінювання наслідків ударів. Водночас встановити прямий зв'язок між кожним отриманим знімком і конкретною російською атакою неможливо.

Як китайські супутники працюють на російський ринок

Одним із прикладів такої співпраці став китайський радіолокаційний супутник Chaohu-1, розроблений компанією Spacety. На російському ринку його знімки пропонують під назвою Elsat-1 через компанії L5 та SCANEX, які можуть доставляти дані замовникам протягом кількох годин.

Супутник здатний створювати зображення з роздільною здатністю до одного метра в режимі детального спостереження, а в режимі ScanSAR — охоплювати територію завширшки до 170 кілометрів.

Його головна перевага полягає у використанні радіолокаційної технології SAR, яка дозволяє отримувати зображення навіть уночі та за щільної хмарності. Для військової розвідки це особливо важливо, адже спостереження не залежить від освітлення та більшості погодних умов.

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Як встановили журналісти, ідентифікувати Chaohu-1 під іншими торговими назвами вдалося завдяки порівнянню технічних характеристик, орбітальних даних і документації компаній.

До продажу китайських супутникових даних причетні й інші російські структури. Зокрема, група «Новий Космос» пропонує радіолокаційні знімки, отримані з китайських апаратів, а оборонний підрядник «Стілсофт» використовує китайські оптичні платформи під назвою «Стілсат-1».

Ще одна компанія, «Новий Старт», оголосила про плани створення власного угруповання розвідувальних супутників, однак визнала, що спочатку використовуватиме китайські радіолокаційні антени.

США вже запроваджували санкції через супутникову розвідку для Росії

Проблема використання китайських космічних технологій у війні проти України виникла не вперше.

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Ще в січні 2023 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти китайської Spacety China та російської Terra Tech. Вашингтон пов'язував ці компанії з постачанням радіолокаційних зображень української території, які використовувалися для підтримки операцій угруповання «Вагнер».

Наразі Москва та Пекін заперечують пряму співпрацю у сфері військової розвідки проти України. Однак комерційні канали постачання супутникових даних дозволяють Росії частково компенсувати обмежені можливості власного космічного угруповання.

Для Кремля це означає додатковий доступ до розвідувальної інформації без необхідності запускати власні супутники. Китайські компанії, своєю чергою, отримують можливість постачати технології на російський ринок без формального військового союзу між державами.

Війна у космосі: останні новини

Нагадаємо, раніше російський супутник «Космос-2612» небезпечно наблизився до апарата ICEYE-X36, який потенційно може надавати розвідувальні дані Україні. За різними оцінками, мінімальна відстань між супутниками могла становити від 26 до 500 метрів. Мета маневру російського апарата залишається невідомою.

За даними компанії LeoLabs, зближення розпочалося 15 жовтня. Уже наступного дня відстань між супутниками скоротилася з 350 до менш ніж п'яти кілометрів. Російський апарат ще кілька днів залишався поблизу ICEYE-X36, після чого почав віддалятися.

Тим часом Україна домовилася з фінськими компаніями Nokia та ICEYE про розроблення власної системи супутникового зв'язку для оборонних потреб. Відповідний меморандум уже підписало Міністерство оборони.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що розширення використання супутникових можливостей Фінляндії важливе для оборони та стійкості України. Своєю чергою, гендиректор ICEYE Рафал Моджевський зазначив, що нова система має забезпечити захищений зв'язок під українським контролем, незалежно від перебоїв наземної інфраструктури.

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