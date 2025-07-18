Китай допомагає зробити "Шахеди" менш вразливими: пояснення експерта

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Реклама

Ворожі «Шахеди» стали менш вразливими для української ППО завдяки спеціальним китайським антенам, які захищають їх від засобів РЕБ.

Про це розповів спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Для „Шахедів“ наразі критично важливим елементом є GRPA-антени, які дозволяють боротися з нашим РЕБом і допомагають наводитись на ціль та вражати її. В їх виробництві Росії допомагає Китай, постачаючи як мінімум вже чотири різновиди таких антен», — зазначив він.

Реклама

«Флеш» зауважив, що ці антени стають дедалі потужнішими.

«Кількість елементів в них зростає — а наш РЕБ просто не розрахований на це, він не справляється із захистом. Ми бачимо, як декілька „Шахедів“ все частіше влучають в одну й ту ж ціль. І в уламках цих дронів ми знаходимо ці китайські посилені антени», — сказав він.

Експерт зазначив, що для протидії таким удосконаленим «Шахедам» треба модернізувати українські засоби РЕБ.

«Відразу відзначу, що РЕБи безпосередньо не збивають „Шахеди“, вони лише дозволяють захистити конкретну ціль плюс дають можливість іншим засобам вразити дрон», — сказав він.

Реклама

При цьому «Флеш» зазначив, що ефективність мобільних вогневих груп для знищення ворожих ударних-дронів стала значно меншою і складає, за його розрахунками, близько 10%.

«Пов’язано це з тим, що „Шахеди“ літають на великих висотах — влучити в них на відстані 2 кілометри з кулемета дуже важко. Росіяни теж це розуміють, тому обирають коридори прольоту на територію України якомога вище», — пояснив експерт.

Нагадаємо, Україна переходить до масштабного використання безпілотників-перехоплювачів для боротьби з «Шахедами», уклавши контракти на постачання десятків тисяч таких безпілотників.