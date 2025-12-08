Китай проти миру: Зеленський назвав причину, чому КНР невигідно закінчення війни в Україні

Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував роль Китаю у переговорному процесі, заявивши, що, попри усю повагу до країни, він не бачить, що Пекіну вигідне швидке закінчення війни. На його думку, Китай не зацікавлений у слабкій чи програвшій Росії, що призводить до продовження конфлікту.

Про це голова держави заявив під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський підкреслив, що поважає територіальну цілісність кожної держави, яка поважає Україну, і визнав значний вплив Китаю.

Реклама

"Безумовно, Китай — міцна країна, міцна економіка. Найголовніше в нашому випадку — це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна," — заявив Президент.

"Але при всій повазі... ми повинні, чесно сказати, я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що я думаю, що ми читали з вами, зараз бачили доктрини."

Зеленський пов'язав це з глобальним протистоянням, зазначивши, що "Китаю невигідна слабка Росія, і програвша Росія в цьому форматі".

"Через це чесно страждає український народ. Тому що, якщо Китаю невигідно зупинити Росію, це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброю підтримує Росії, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Це остаточно."

Реклама

Президент також прокоментував питання прямої військової допомоги з боку КНР. Зеленському не доповідали про пряме постачання зброї з Китаю до Росії.

Проте він згадав про "ті чи інші доповіді наших розвідок" щодо постачання верстатів та інших невійськових зустрічних поставок з Китаю на територію Росії.

Крім того Володимир Зеленський відповів, чи відмовиться Україна від територій заради миру.