Китай таємно допомагає у війні Росії та Ірану, обходячи санкції США

Китай обходить санкції США / © t.me/SJTF_Odesa

Попри санкції США, Китай продовжує постачати комплектовання для виробництва дронів до Ірану та Росії. Маловідомі китайські компанії відкрито постачають товари подвійного призначення, такі як двигуни та акумулятори. Усі вони ігнорують американські санкції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Китай продовжує постачати Ірану та Росії деталі для дронів

На початку березня, коли США та Ізраїль атакували Іран, а Іран обстрілював Тель-Авів і країни Перської затоки, з китайського сервера надійшла дивна розсилка. У листі йшлося про таке:

«Ми глибоко вражені й обурені агресією проти Ірану, і наші серця з вами», — писала компанія Xiamen Victory Technology.

Компанія запропонувала продаж німецьких двигунів, які можуть використовуватися для дронів-камікадзе. США заборонили продаж цих двигунів до Ірану та Росії, адже саме вони живлять БпЛА «Shahed-136».

На сторінці китайського виробника розміщено фото безпілотника у стилі «Shahed», а також слоган: «Інноваційні рішення в галузі авіаційних двигунів».

Відкрита маркетингова стратегія малої компанії-виробника у Китаї демонструє, що США не можуть заблокувати продажі товарів подвійного призначення.

За даними китайської митниці, китайські компанії щодня відправляють сотні контейнерів, заповнених такими товарами, до Росії та Ірану. Йдеться про різні товари — від двигунів до комп’ютерних чіпів, оптоволоконних кабелів і гіроскопів.

Ексвисокопосадовці Міністерства фінансів та аналітики з озброєнь розповіли, що китайські постачальники певний період часу навмисне маркували контейнери неправильно, щоб обійти санкції США та ЄС.

Низькотехнологічні та одноразові безпілотники майже повністю складаються з простих деталей, які легко потрапляють на світовий ринок і залишаються непоміченими.

Найчастіше ці деталі виготовляються у самому Китаї й потім потрапляють до РФ та Ірану в обхід санкцій.

Очільник компанії, що провела розсилку для Ірану, представився як Крістоф Чен. Він заявив, що компанія почала продавати двигуни на початку цього року і не експортувала їх ні до Ірану, ні до Росії. А двигуни нібито не використовуються у безпілотниках. Попри те, що на сайті фото дронів.

Його лист із пропозицією продажу двигунів випадково потрапив до поштової скриньки Iran Watch. Це частина проєкту Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, який відстежує іранські мережі розповсюдження зброї.

Розслідування Міністерства фінансів США показало, що майже всі американські та європейські компоненти подвійного призначення через авторизованих дистриб’юторів перенаправлялися роздрібним продавцям у Китаї чи Гонконзі, які потім відправляли ці компоненти до Ірану чи Росії.

Оплачувалися американські та європейські деталі через підставні компанії. Санкції США не можуть повністю обмежити роботу та продажі таких невеликих компаній.

Аналітики переконані, що Іран та Росія все частіше закуповують деталі у Китаї. Це підтверджують українські військові, які розбирають ворожі дрони й помічають значну кількість китайських деталей. Ще більший попит на китайські оптоволоконні кабелі розпочався після атаки Сил оборони України на Саранськ у квітні 2025, коли Україні вдалося вивести з ладу основного ворожого постачальника оптоволокна.

Нагадаємо, колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія фактично є «васалом» Китаю і не здатна самостійно підтримувати нинішні масштаби війни проти України.

Виступаючи на Київському Безпековому Форумі, він підкреслив, що стратегічна залежність Москви настільки глибока, що ключові рішення щодо подальшої ескалації або нападу на країни Альянсу можуть ухвалюватися саме в Пекіні, а не лише в Кремлі.

Для ефективної відсічі потенційним загрозам адмірал закликав союзників посилювати не лише військові спроможності, а й промислову та фінансову базу.

