Китай зупинив продаж дронів Україні, але продовжує постачання Росії – Зеленський

Mavic.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив продаж дронів Mavic Україні та іншим європейським країнам, водночас продовжуючи постачання безпілотників до Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців”, — сказав Зеленський групі журналістів у вівторок. За його словами, на території Росії працюють виробничі лінії, на яких присутні представники китайських компаній.

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Mavic — цивільні дрони, що використовуються для аерофотозйомки, але можуть бути переобладнані для військових потреб — спостереження або ударів. Безпілотники стали ключовим інструментом у війні, радикально змінивши тактику обох сторін на фронті.

ЄС і США підтверджують дані

Один із європейських чиновників, коментуючи заяву Зеленського, підтвердив, що така оцінка відповідає позиції союзників. За його словами, Китай скорочує експорт окремих компонентів дронів — зокрема магнітів для двигунів — на Захід, натомість нарощує постачання до Росії.

“Коли хтось питає, чи допомагає Китай Росії, як ми маємо оцінювати ці кроки?” — зазначив президент України.

У березні Київ запустив проєкт “Лінія безпілотників”, що має створити 15-кілометрову зону ураження вздовж лінії фронту. Україна також прагне налагодити масове виробництво — від 300 до 500 дронів на добу.

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“Проблема не у виробничих потужностях. Проблема у фінансуванні”, — пояснив Зеленський, закликавши партнерів підтримати проєкт.

Пекін заперечує звинувачення

У заяві МЗС Китаю, направленій у відповідь Bloomberg, зазначено:

“Китай ніколи не постачав жодній стороні смертоносну зброю та суворо контролює товари подвійного призначення. Ми рішуче виступаємо проти безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій”.

Попри це, у США та ЄС переконані: співпраця китайських і російських компаній з виробництва ударних безпілотників триває. За даними Bloomberg, така співпраця активізувалась ще торік. З того часу Захід запровадив санкції проти низки китайських компаній, які допомагають Москві постачанням компонентів і технологій.

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На тлі нестачі артилерійських боєприпасів Україна дедалі більше покладається на дрони для точкових ударів. Хоча розрив у артилерії між РФ і ЗСУ скоротився порівняно з минулим роком, Росія все ще має перевагу у вогневій силі.

Дрони дозволяють Україні стримувати просування противника та завдавати ударів далеко за лінією фронту. Mavic, зокрема, є одними з наймасовіших у застосуванні на обох сторонах.

Раніше повідомлялось, що Росія оснастила свої безпілотники Shahed 90-кілограмовими боєголовками, що говорить про поглиблення співпраці з Іраном. Нові боєголовки випускають двох типів: обидві вагою 90 кг, але одну з них збирають у Росії, а іншу — в Ірані.