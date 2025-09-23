Китайське вантажне судно Heng Yang 9 / © Financial Times

Китайське вантажне судно Heng Yang 9, що плаває під прапором Панами, неодноразово заходило до окупованого Росією порту Севастополь попри заборону, встановлену західними санкціями ще 2014 року.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на супутникові знімки та дані транспондера.

За останні кілька місяців судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai Shipping Company, щонайменше тричі відвідувало Крим. Зокрема, контейнеровоз перебував у Севастополі в червні та серпні, а також був зафіксований там у вересні.

В Офісі президента України наголосили, що подібні дії є неприйнятними. Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що Київ висловив жорсткий протест Пекіну та попередив: судна, які заходять до кримських портів, ризикують опинитися під міжнародними санкціями.

У МЗС Китаю у відповідь заявили, що рекомендують своїм компаніям уникати контактів з окупованими територіями, та пообіцяли “розглянути кожен випадок окремо”.

За даними журналістів, заходження китайського судна відбулися після того, як РФ відкрила нову залізничну гілку до Криму, що дозволяє доставляти товари з окупованих регіонів Донеччини та Херсонщини до кримських портів для експорту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон робить усе можливе для “врегулювання конфлікту між Росією та Україною”. Він висловив сподівання на швидке закінчення війни та підкреслив, що в цьому процесі важливу роль може відіграти лідер Китаю Сі Цзіньпін.