- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 666
- Час на прочитання
- 1 хв
Китайські найманці в складі армії РФ воюють в Україні: Коваленко зробив заяву
Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ.
Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі — це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться.
Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Він також навів приклад Індії, яка раніше відреагувала на залучення своїх громадян до війни в Україні.
«Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави», — сказав Коваленко.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський розкрив деталі взяття в полон китайських військових на Донеччині.
Раніше йшлося про те, що китайські найманці воюють на боці РФ. Проте в український полон китайці потрапили вперше.
Читайте також