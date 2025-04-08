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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Китайські найманці в складі армії РФ воюють в Україні: Коваленко зробив заяву

Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Китайські найманці в складі армії РФ воюють в Україні: Коваленко зробив заяву

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі — це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він також навів приклад Індії, яка раніше відреагувала на залучення своїх громадян до війни в Україні.

«Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави», — сказав Коваленко.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський розкрив деталі взяття в полон китайських військових на Донеччині.

Раніше йшлося про те, що китайські найманці воюють на боці РФ. Проте в український полон китайці потрапили вперше.

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