Китайські найманці в складі армії РФ воюють в Україні: Коваленко зробив заяву

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

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Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі — це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він також навів приклад Індії, яка раніше відреагувала на залучення своїх громадян до війни в Україні.

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«Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави», — сказав Коваленко.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський розкрив деталі взяття в полон китайських військових на Донеччині.

Раніше йшлося про те, що китайські найманці воюють на боці РФ. Проте в український полон китайці потрапили вперше.

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