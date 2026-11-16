Київ може стати непридатним для життя: NYT попередила про страшний сценарій цієї зими

Блекаут в Києві / © Getty Images

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Росія посилює удари по українській енергетиці напередодні зими, намагаючись залишити великі міста без світла, тепла та води. Особливо складна ситуація у Києві, де через пошкодження інфраструктури виникла загроза гуманітарної кризи. Аналітики побоюються, що за найгіршого сценарію столиця може стати практично непридатною для життя.

Про це пише The New York Times.

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За даними видання, Росія розпочала інтенсивні атаки на енергетичну інфраструктуру на кілька тижнів раніше, ніж очікувалося. Після майже п'яти років війни українська енергосистема стала значно вразливішою, а нестача засобів протиповітряної оборони ускладнює її захист.

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Удари відбуваються на тлі відновлення мирних переговорів в Абу-Дабі. Як зазначає NYT, Москва продовжує висувати жорсткі вимоги, розраховуючи, що зимові обстріли посилять її переговорні позиції навесні.

«Вони хочуть сісти за стіл переговорів, тримаючи нашу енергетичну систему в заручниках», — заявив президент України Володимир Зеленський після однієї з атак.

Київ опинився перед загрозою гуманітарної кризи

Особливо складна ситуація у столиці, де проживають близько трьох мільйонів людей.

43-річна киянка Вікторія Булах розповіла журналістам, що останнім часом у її багатоповерхівці електроенергія з'являється лише на 18–26 хвилин на добу.

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У будинку немає опалення, водопостачання та працюючих ліфтів. Під час нічних повітряних тривог жінці разом із дев'ятирічним сином доводиться спускатися дев'ятьма сходовими прольотами до холодного укриття, а потім повертатися нагору.

«Усю ніч туди-сюди. Вгору сходами, вниз сходами. Вгору, вниз, знову вгору», — розповіла вона.

Українські посадовці та гуманітарні організації попереджають, що тривала відсутність опалення, води та каналізації у великих містах може спричинити гуманітарну катастрофу.

«Зима ще не настала, а в нас уже немає електрики», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Масовані удари та дефіцит ракет для ППО

За даними української влади, від початку вересня до кінця жовтня росіяни здійснили понад 350 атак на енергетичні мережі, пошкодивши більш як 800 одиниць критично важливого обладнання.

Лише за 72 години до переговорів в Абу-Дабі РФ випустила 36 балістичних ракет і 172 безпілотники. За інформацією NYT, усі ракети були спрямовані на Київ та його околиці.

Унаслідок удару постраждали високовольтні лінії електропередачі, які живлять столицю. Без опалення залишилися 40% житлових багатоповерхівок Києва — ще до настання сильних морозів.

Ситуацію ускладнює дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські розрахунки більше не можуть дозволити собі запускати по дві ракети на одну балістичну ціль.

«Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Ми змушені використовувати одну ракету по одній цілі», — пояснив він.

За словами Ігната, ефективність перехоплення безпілотників під час масованих атак може сягати 85–90%, але через погану погоду та удари з різних напрямків іноді падає до 50–60%.

Чи витримає Київ зиму

Попри серйозні ризики, експерти не вважають катастрофу неминучою.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко переконаний, що столиця зможе пережити зиму без катастрофічного знеструмлення, якщо ремонтні бригади матимуть достатньо часу між російськими атаками для відновлення мереж.

«Ніхто у світі не вміє діяти в умовах атак так, як ми. Зараз нам дуже важко, але ми відновимося», — наголосив він.

Водночас енергетики щодня ризикують життям. Керівник ремонтної бригади із Сум Сергій Титаренко розповів, що російські дрони переслідують працівників навіть під час відновлювальних робіт. Нещодавно один із безпілотників влучив у машину його колег, унаслідок чого один працівник втратив кінцівку.

«У кожного свій фронт. Ми ж, як то кажуть, тримаємо свій енергетичний фронт», — сказав Титаренко.

Тим часом українці змушені пристосовуватися до життя з постійними відключеннями. 25-річна Анна Джеблик розповіла NYT, що підлаштовує навіть харчування під короткі періоди появи світла.

«Це дивно, тому що дім перестає бути для тебе безпечним місцем», — зізналася вона.

Як зазначає видання, подальша ситуація залежатиме від інтенсивності російських атак, погоди, стану ППО та можливостей енергетиків ремонтувати пошкоджену інфраструктуру.

Росія готує новий удар по енергетиці України: що відомо

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ вже кілька днів отримують інформацію про підготовку Росією чергової атаки на українську енергосистему. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: вони не відмовились від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об'єктах критичної інфраструктури», — зазначив він.

За словами Ігната, Україна очікує від партнерів нових поставок боєприпасів для зенітних гармат і літаків, а також ракет малого та середнього радіуса дії для посилення ППО.

Раніше, 15 листопада, президент Володимир Зеленський також попередив про підготовку Росією нових масованих атак. За даними розвідки, окупанти продовжують обирати окремі регіони та протягом кількох діб зосереджено атакувати їхні електромережі й підстанції.

Через удари РФ по енергетиці зростає загроза ядерної аварії в Україні

Крім того, ядерні регулятори з 38 країн попередили про зростання ризику ядерної аварії в Україні цієї зими через російські атаки на енергосистему. За найгіршого сценарію масштабний блекаут може поставити під загрозу охолодження дев'яти діючих атомних реакторів, повідомляє Reuters.

Головна небезпека — нестабільне електропостачання АЕС. Без надійного живлення ускладнюється охолодження ядерних матеріалів, що створює ризик перегрівання та розплавлення активної зони реакторів із можливим викидом радіоактивних речовин.

«Ми вбачаємо нагальну необхідність для Росії припинити атаки на ядерні об'єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їхньої безпечної роботи», — йдеться у спільній заяві регуляторів.

Документ підтримали міжнародні об'єднання HERCA, WENRA та NORA, які представляють 38 держав, зокрема країни ЄС, США, Велику Британію, Канаду та Японію.

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