"Київ не доживе до весни": The Times прогнозує Україні поразку

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

«Мені неприємно це говорити, але Київ не доживе до весни», — саме з такої приголомшливої тези починається колонка журналіста Роджера Боєса. Поки українці зачаровані власною стійкістю, на Заході, схоже, остаточно втомилися від війни. Гроші на зброю, тепло та здоров’я України тануть, а бажання підтримувати Київ згасає.

Про це він написав у колонці The Times.

Автор статті жорстко критикує європейську бюрократію. Він називає «гнилим серцем європейської втоми» дебати щодо передавання Україні заморожених російських активів.

Реклама

Йдеться про 150 мільярдів євро. Вся сума могла б дозволити Україні вижити та продовжити боротьбу. Але замість цього ЄС ледь спромігся виділяти лише відсотки з цих активів — близько 3 мільярдів євро на рік. Коли ж постало питання про передавання усієї суми, Бельгія натиснула на гальма, побоюючись, що саме їй доведеться сплачувати за рахунками, оскільки активи депоновані в бельгійській системі Euroclear.

Боєс безжально констатує: в України достатньо коштів лише до кінця першого кварталу 2026 року, щоб одночасно вести війну і підтримувати функціонування держави.

Поки Захід говорить, Росія готує пекло

На тлі цієї фінансової та політичної нерішучості Росія діє. Автор The Times повідомляє, що Кремль готується перетворити цю зиму на «справжнє пекло для українців».

Російський план мобілізації на 2025 рік передбачає 350000 нових солдатів. Їхня мета — прорвати так званий «пояс фортець» на східному фронті. Боєс пише, що сотні росіян уже були помічені в українському Покровську, де вони полюють на операторів безпілотників.

Реклама

Мета росіян, за даними видання, — відкрити собі шлях для наступу на центральну Україну вже навесні.

«Перемоги», які нічого не змінюють

Журналіст також скептично оцінює останні українські успіхи та санкції Заходу. Він вважає, що ані удари по Бєлгородській дамбі, ані санкції проти «Роснафти» та «Лукойла» вже не змінюють перебіг війни.

«Зимових див у Східній Європі не буває», — резюмує Боєс. Він пророкує Україні неминучий мир, який, за його словами, «не буде приємним».

Нагадаємо, видання Bloomberg також попереджає, що Україна входить у найважчу зиму від початку повномасштабного вторгнення РФ. Росія готується до нової хвилі повітряних атак, водночас Україна бореться за виживання без достатніх ресурсів. Союзники Києва — США та ЄС — демонструють нерішучість: Вашингтон переклав фінансовий тягар на Європу, а виплата коштів із заморожених російських активів затримується. Аналітики вважають, що доля війни залежить від швидкості та рішучості дій західних партнерів.