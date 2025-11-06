Київ переходить у наступ: WSJ пояснило, чому удари по Росії — початок нового етапу війни

Удари по НПЗ Росії / © російські телеграм-канали

Армія Росії тривалий час мала перевагу у війні, оскільки Захід не дозволяв Україні завдавати ударів по території РФ. Однак це обмеження поступово знімається, і Україна почала вражати дедалі більше цілей, зокрема енергетичну інфраструктуру та об’єкти виробництва боєприпасів.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Президент України Володимир Зеленський називає такі удари “санкціями дальньої дії”, наголошуючи, що російський експорт нафти фінансує війну. За словами голови СБУ Василя Малюка, лише у другій половині жовтня українські сили завдали 15 ударів по енергетичних об’єктах у Росії, а від початку року — майже 160 успішних атак.

Одним із нещодавніх ударів став Брянський хімічний завод, який виробляє вибухові речовини та компоненти ракетного палива. Для атаки, за даними ЗМІ, використовувалися британські ракети Storm Shadow. Україна також нарощує власне виробництво безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, а західні розвідслужби допомагають у визначенні потенційних цілей.

Українські удари вже створюють загрозу для таких об’єктів, як завод “Алабуга” — підприємство, де збирають безпілотники типу “Шахед”. За даними СБУ, Україна знищила близько 48% комплексів “Панцир”, які Росія використовувала для оборони своїх об’єктів.

Зростання кількості атак на території РФ підтверджують і незалежні джерела за межами України. Аналітики вважають, що ці удари змушують Москву перекидати ресурси глибше в тил і переосмислювати пріоритети захисту енергетичних та військових об’єктів.

Нагадаємо, вночі проти 2 листопада в Туапсе сталися вибухи. У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час атаки українських дронів уражено нафтоналивну інфраструктуру морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук наголосив, що удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії. Зокрема, він призвів до збоїв у технологічних процесах, пов’язаних з відвантаженням палива.