Київ та половину України охопила повітряна тривога: в небі вже понад 200 "Шахедів"

Повітряна тривога лунає в Україні / © ТСН

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Ввечері вівторка, 15 липня, росіяни знову атакують Україну. В києві та низці областей оголошено повітн=ряну тривогу.

Про це повідомили в КМДА.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — зазначили в адміністрації, додавши мапу укриттів.

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Водночас моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з Криму та сотні ворожих дронів у повітрі над Україною. Вибухи вже чути в Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові, Добропіллі, Богодухові та Синельникові.

Повітряні сили повідомили про рух БПЛА:

Харківщина — курсом на Шевченкове та Ізюм.

Чернігівщина — курсом на Чернігів, Мену, Прилуки, Ніжин, Борзну.

Дніпропетровщина — повз Кам’янське, Нікопольський та Кременчуцький райони курсом на захід.

Сумщина — повз Конотоп, Ромни та Охтирку.

Полтавщина — курсом на Полтаву, Кременчук, Хорол, Нові Санжари та Кобеляки.

Черкащина — декілька груп на Чигирин.

Кіровоградщина — курсом на Кропивницький, Новгородку та Компаніївку.

Вибухи в Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку дронів на місто. За його словами уХаркові пролунало щонайменше сім вибухів.

«Вибух у місті! Харків під атакою з повітря — на місто сунуть ворожі бойові дрони! Будьте обережні!», — написав Терехов.

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Він додав, що над містом ще є ворожі БПЛА. За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа.

Водночас очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, влучання зафіксовані в Київському районі Харкова.

«Масована ворожа атака триває! Перебувайте в безпечних місцях», — наголосив Синєгубов.