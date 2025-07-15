- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 909
- Час на прочитання
- 2 хв
Київ та половину України охопила повітряна тривога: в небі вже понад 200 "Шахедів"
Причина тривоги — загроза балістики з Криму та сотні дронів у повітряному просторі України.
Ввечері вівторка, 15 липня, росіяни знову атакують Україну. В києві та низці областей оголошено повітн=ряну тривогу.
Про це повідомили в КМДА.
«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — зазначили в адміністрації, додавши мапу укриттів.
Водночас моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з Криму та сотні ворожих дронів у повітрі над Україною. Вибухи вже чути в Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові, Добропіллі, Богодухові та Синельникові.
Повітряні сили повідомили про рух БПЛА:
Харківщина — курсом на Шевченкове та Ізюм.
Чернігівщина — курсом на Чернігів, Мену, Прилуки, Ніжин, Борзну.
Дніпропетровщина — повз Кам’янське, Нікопольський та Кременчуцький райони курсом на захід.
Сумщина — повз Конотоп, Ромни та Охтирку.
Полтавщина — курсом на Полтаву, Кременчук, Хорол, Нові Санжари та Кобеляки.
Черкащина — декілька груп на Чигирин.
Кіровоградщина — курсом на Кропивницький, Новгородку та Компаніївку.
Вибухи в Харкові
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку дронів на місто. За його словами уХаркові пролунало щонайменше сім вибухів.
«Вибух у місті! Харків під атакою з повітря — на місто сунуть ворожі бойові дрони! Будьте обережні!», — написав Терехов.
Він додав, що над містом ще є ворожі БПЛА. За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа.
Водночас очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, влучання зафіксовані в Київському районі Харкова.
«Масована ворожа атака триває! Перебувайте в безпечних місцях», — наголосив Синєгубов.