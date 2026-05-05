Київ відповів на “перемир’я” Путіна: в ОП пояснили, що має показати режим тиші 6 травня

Михайло Подоляк / © Associated Press

Українська влада пояснила, навіщо оголосила режим тиші на 6 травня на тлі російської заяви про “перемир’я” 8–9 травня. В Офісі Президента кажуть: так можна перевірити, чи справді Москва готова припинити вогонь, чи лише хоче безпечно провести парад до 9 травня.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 Каналу заявив, що Росія не демонструє реальної зацікавленості у завершенні війни. За його словами, Кремль прагне не миру, а тимчасової “тиші” навколо символічної для себе дати.

Подоляк наголосив, що Україна не прив’язує свої рішення до 9 травня, однак зацікавлена у припиненні взаємних обстрілів. Саме тому Київ пропонує почати режим тиші раніше — 6 травня.

“Президент чітко каже, що нас не хвилює 9 травня чи інші дати. Не хочете взаємних обстрілів? Тоді давайте почнемо все 6 травня. Не буде ударів з боку Росії? Дзеркально немає наших ударів по Росії”, — сказав Подоляк.

За його словами, такий підхід має показати, чи готова Росія справді припинити атаки, зокрема по цивільному населенню. Подоляк підкреслив, що Україна, на відміну від РФ, не веде цілеспрямованих ударів по цивільних.

Водночас експерт з міжнародної безпеки фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що інтерес Росії до “перемир’я” 8–9 травня може бути пов’язаний не лише з бажанням провести парад у Москві без інцидентів.

На його думку, Кремль може використати будь-яку подію під час святкувань як привід для подальшої ескалації. Йдеться, зокрема, про можливі нові ракетні удари або провокації за участі Білорусі.

Раніше Росія вже проводила паради на Красній площі під час повномасштабної війни. Минулого року Україна також мала далекобійні дрони, здатні долетіти до Москви, однак ударів тоді не було. Однією з причин аналітики називали візит до російської столиці лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Цього року, за даними ЗМІ, на парад у Москві можуть приїхати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Нагадаємо, у Москві нарешті відчули, що таке війна. Ударний безпілотник долетів до Москви та уразив багатоповерхівку у центрі — лише за три кілометри від будівлі Міноборони РФ та за шість кілометрів від Кремля. Аналітики кажуть, що це знакова подія на тлі підготовки Путіна до проведення параду 9 травня.

