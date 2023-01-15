Лабораторія і полігон: як війна в Україні допомагає Заходу вдосконалювати свою зброю

Видання CNN пише, що війна в Україні стала "бойовим тестуванням" західного озброєння під час реальних бойових дій.

Війна в Україні надала Сполученим Штатам та їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як їхні власні системи зброї працюють під час інтенсивного використання. Україна стала своєрідгним полігоном для новітніх військових розробок – як власне українських, так і західних.

Про це йдеться у статті CNN.

Військові чиновники США також відстежували, наскільки успішно Росія використовувала дешеві одноразові безпілотники, які вибухають при ударі, надані Іраном , щоб знищити українську енергомережу.

"Україна є абсолютно лабораторією зброї у всіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами", – заявило джерело, знайоме із західною розвідкою. "Це бойове тестування в реальному часі".

Зазначається, що для армії США війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про ефективність власних систем.

За словами американців, безпілотник Switchblade 300 і ракета, призначена для націлювання на ворожі радарні системи, виявилися менш ефективними на полі бою, ніж очікувалося.

Але реактивна система залпового вогню M142 американського виробництва, або HIMARS, була критично важливою для успіху України. Пентагон отримав цінні уроки щодо швидкості технічного ремонту цих систем під час такого інтенсивного використання, як в Україні.

Інша важлива інформація стосувалася гаубиці M777 – потужної артилерії, яка була важливою частиною військової сили України. Як виявилося, стволи гаубиць втрачають свої нарізи, якщо за короткий проміжок часу випущено занадто багато снарядів.

У числі значущих інновацій, які допомагають українським солдатам на полі бою, також – дешеві дрони, пристосовані під скидання гранат на окопи противника, 3d-принтери для виготовлення дефіцитних запчастин, переобладнання звичайних пікапів в мобільні ракетні установки тощо.

"Такого роду українська винахідливість справила враження на американських офіційних осіб, які високо оцінили здатність Києва знаходити рішення для своїх потреб на полі бою, які заповнюють важливі тактичні прогалини, залишені більшим і досконалішим західним озброєнням", – йдеться у статті.

Тому в американській армії вважають, що головним пріоритетом для оборонних підрядників США найближчим часом стане розробка дешевих одноразових безпілотників-камікадзе.

Водночас Росія вже розробляє нову бойову машину для армії, додавши більше броні для захисту солдатів від атак згори.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що Варшава поставить Україні роту танків Leopard. Франція передає Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

Британія своєю чергою, передає Україні танки Challenger 2 і близько 30 артилерійських установок