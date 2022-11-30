Ладижинська ТЕС все ще не працює – без тепла залишаються 18 тис. мешканців

На Вінниччині 18 тисяч людей досі залишаються без опалення через зупинку Ладижинської ТЕС унаслідок ворожих обстрілів критичної інфраструктури 23 листопада.

Про це розповів очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижині", - заявив він.

За словами Борзова, ДСНС розгортає у місті пункти обігріву. А тим часом військова адміністрація шукає можливості якнайшвидше забезпечити теплом жителів Ладижина, зокрема, вирішує технічні питання щодо нової котельні.

Очільник Вінницької ОВА зазначив, що гроші на це є, але питання в термінах виготовлення специфічних агрегатів.

Сергій Борзов також наголосив, що про евакуацію жителів Ладижина питання не стоїть.

Масована ракетна атака по Україні 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила ракетний удар по містах України, у тому числі по обєктах критичної інфраструктури. Того дня у більшості населени пунктів зникла електроенергія та водопостачання.

Сергій Борзов 23 листопада повідомив про те, що об’єкти критичної інфраструктури під ворожими обстрілами.

Ладижинську ТЕС окупанти обстрілюють від 10 жовтня. Там зафіксовано значні руйнування.

Президент України Володимир Зеленський попередив про нові ракетні удари Росії.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що енергетики знають про цілі росіян та які об'єкти вони збираються атакувати.

Загалом, протягом останніх двох місяців енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак – 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.

Читайте також: