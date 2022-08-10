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Лаконічно підтвердили: повітряні сили назвали кількість літаків, знищених в "Саках" окупованого Криму

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Лаконічно підтвердили: повітряні сили назвали кількість літаків, знищених в "Саках" окупованого Криму

Вдень 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів.

Командування повітряних сил ЗСУ 10 серпня повідомило про знищення дев'яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.

Про це Командування написало на своїй сторінці у Facebook.

"САКИ! Мінус дев'ять літаків окупантів", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 9 серпня на одному з ключових аеродромів окупованого Криму "Саки", який РФ використовує для ударів по Україні, що розташований у Новофедорівці, пролунала серія потужних вибухів

У Міністерстві оборони РФ заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Також у відомстві повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі. 

Водночас пізніше у Мережі з'явилися відео з авіабази, де чітко видно пошкоджені літаки.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2531
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