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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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186
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1 хв

"Ламають човни і техніку": АТЕШ про спроби росіян уникнути нового форсування Дніпра на Херсонщині

Росіяни прагнуть уникнути вірної смерті.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Окупанти намагаються уникнути нового форсування Дніпра в Херсонській області

Окупанти намагаються уникнути нового форсування Дніпра в Херсонській області

З приходом тепла російські окупанти готуються до нової спроби форсування Дніпра в Херсонській області. Надано накази про підготовку плавзасобів, переміщення особового складу та техніки.

Про це повідомляють агенти АТЕШ.

Солдати пам'ятають, чим закінчилися останні такі штурми в грудні 2024 року і в січні 2025 року. Тоді втрати в підрозділах 28-го МСП ЗС РФ склали до 90% особового складу, а завдання не було виконане.

“І всі розуміють, що ситуація не змінилася, і такий наказ — це дорога в один кінець. Тому багато усіляких способів намагаються уникнути відправки, у тому числі — свідомо ламають човни та техніку”, — зазначили партизани.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня ЗСУ знищили 926 310 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових.

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