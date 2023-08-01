“Ласкаво просимо до Мордору”: українські захисники про бої за Старомайорське та безглузду мотивацію окупантів

Українські захисники 27 липня вибили окупантів з населеного пункту Старомайорське, проте росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції.

Про це пише CNN.

Чотири дороги Старомайорського виглядають майже вщент стертими на знімках з безпілотника. Це крихітне село, але символізм Старомайорського значно переважає його розмір.

Його доля є більшою проблемою для України, яка просувається вперед. Після запеклих боїв за українські позиції майже не залишилося стіни, з якої наші війська могли б захищати відвойовану територію, що робить їхній важко зароблений прогрес вразливим для тупої артилерії з боку Росії.

Саме це сталося 31 липня, коли постійні обстріли, за повідомленнями, засипали руїни села. У якийсь момент росіяни навіть заявили, що вибили українські війська з села, але офіційний Київ це категорично заперечив.

Для військ, які воювали за Старомайорське, що складалися з українських сил територіальної оборони “Арей” з Кривого Рогу та 35-ї бригади морської піхоти, цей бій був останнім з багатьох, де виснажливі втрати затьмарювали кожні 100 метрів відвойованих позицій.

Боєць з позивним “Кривбас” поспішав до фронту, описуючи головну небезпеку десятиденного штурму Старомайорського, наприкінці якого російські війська несподівано втекли з руїн.

“Коли ти штурмуєш під ворожим обстрілом, тобі ніде сховатися. Це найважче”, — сказав “Кривбас” про зруйноване село.

За його словами, росіяни двічі намагалися відвоювати село невеликими групами військ з моменту його падіння минулого тижня.

Позиція України ускладнюється ще й тим, що російські війська знаходяться на східному березі річки і можуть використовувати її природний кордон, звідки вони можуть вести артилерійський вогонь. Ці останні досягнення залишаються невеликими за масштабами, але вони сталися після того, як офіційні представники Пентагону припустили, що Україна активізувала свій багатомісячний контрнаступ і нарешті залучає до бою резерви.

Військові у прифронтових селах розповіли CNN, що сподівання на прискорення темпів просування вперед є великими, але вони були приглушені дуже реальною загрозою російської авіації і виснаженням українських сил.

“Ласкаво просимо до Мордору”

“Кривбас” пройшовся руїнами Нескучного — більшого міста, звільненого Україною кількома тижнями раніше, і розповів про завзятість і підступність російських військ, з якими йому довелося там воювати.

Напередодні штурму Україна оцінювала, що місто захищали лише 20 росіян. Але в різних підвалах ховалися ще 200, які навіть не виходили в туалет, очевидно, використовуючи пластикові пляшки під землею, щоб не потрапити в поле зору українських безпілотників.

Україна вважала що її сили у кількості 70 чоловік переважають, але натомість зустріла сильніший опір, ніж очікувала.

Запекла битва за Нескучне закінчилася, за словами “Кривбаса”, у шкільному коридорі, де російські десантники зробили свій останній бій перед втечею. Він показує на сміття, яким була завалена підлога школи, і на жахливі умови, в яких, як виявилося, жили окупанти, перед тим, як підпалити будівлю перед боєм.

Графіті на стінах не менш похмурі: “Любові немає”, “Бог за Росію”, “Ласкаво просимо до Мордору”.

Це нігілізм, який лише посилює ключове питання, що стоїть перед українськими захисниками: чому російські війська так наполегливо борються за ці крихітні населені пункти? Чим далі вони просуваються вглиб окупованої території, тим запеклішою стає боротьба.

Той факт, що російські війська так наполегливо борються за кожен населений пункт, ставить під сумнів твердження про те, що оборонна лінія Росії є запеклою, але тонкою.

“Я сподіваюся, що коли ми пройдемо їхню останню лінію оборони, вони почнуть тікати”, — сказав “Кривбас”. — “Поки що вони все ще відчувають, що за ними щось стоїть”.

Нещодавнє розгортання українських резервів і розмови про нову фазу контрнаступу поки що можуть лише підняти бойовий дух.

“Ми відчуваємо підтримку, але ми дуже і дуже втомилися”, — прокоментував “Кривбас”.

“Я не розумію їхньої мотивації”

Жорстока наполегливість російської тактики залишається непохитною.

Інший український військовослужбовець Сергій зазначив: “Їхня тактика не змінилася. Вони виставляють в'язнів “Шторму Z” вперед без зв'язку. Вони стоять до смерті. Я не розумію їхньої мотивації. За що вони борються”.

За його словами, такі хвилі атак погано екіпірованих новобранців із російських в'язниць, яких часто називають “гарматним м'ясом”, використовуються для виявлення українських вогневих позицій, щоб більш підготовлені російські солдати могли вступити з ними в бій.

Сергій додав: “Вони стоять до смерті. Я не розумію їхньої мотивації. Або за що вони воюють”.

Його бійці показали невелику російську брошуру під назвою “Чому ми воюємо”, знайдену на захоплених російських позиціях, яка містить викривлену розповідь про причини вторгнення, стверджуючи, що на Росію напали, і їй не залишилося іншого вибору, окрім як захищатися.

Інший учасник звільнення Старомайорського з позивним “Рева” носив із собою захоплений сучасний російський автомат АК-12, коли розповідав про очевидне застосування росіянами отруйних газів на передовій.

“Була хаотична [російська] стрілянина, щоб з'ясувати, де ми знаходимося. Потім газ. Ви його не відчуваєте. Він повільно рухається біля землі. Я збирав рюкзак, коли відчув печію в горлі та носі”, — згадує він.

Молодий військовий сапер з позивним “Вольт” розповів, що протитанкові міни, які він знайшов, були встановлені з гранатою під ними, тому граната вибухнула б, якби більшу міну перемістили, спричинивши подвійний вибух. Його пояснення було перерване гучним вихідним ракетним вогнем.

Українські захисники прискорили темп і рухаються вперед. Її війська просто не знають, скільки ще триватиме ця запекла боротьба.

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