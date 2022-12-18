Латиніна пояснила, чому РФ обстрілює Україну з Каспію: "Бояться ракетного дощу в Саратові"

Російська журналістка та опозиціонерка Юлія Латиніна пояснила, чому росіяни запускають по Україні ракети з Каспію. За її словами, це робиться через те, що вони старі і часто падають.

Про це вона сказала у соцмережах.

Латиніна зауважила, що окупаційна армія запускає по Україні ракети саме з Каспію, а не з умовного Курська, куди і так не долетить система ППО.

"Ці ракети - це старий антикваріат, то вони не всі запускаються. І щоб цей ракетний дощ не пішов на Саратовом і, щоб здивовані росіяни не дивились у небо, вони запускають його над Каспієм. І якщо така ракета не запалюється, вона падає у Каспій. А потім на узбережжі знаходять 2,5 тис. мертвих тюленів, бо ракети заправлені, вважайте, що "Новичком". Вони думають над тим, щоб цей ракетопад не спостерігали в прямому етері спантеличені росіяни і не казали, а "як же, де ця друга армія світу, яка має змести всю інфраструктуру України", - пояснила Латиніна.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого ракетами обстрілюють Україну. Окупанти запускають ракети по житлових будинках, лікарнях, інфраструктурі України. Від 10 жовтня терористи обстрілюють енергетичну систему України. Лише 16 грудня РФ запустила по нашій державі 76 ракет, з яких 60 вдалось збити. Росіяни хочуть взимку залишити українців без електрики та опалення, щоб змусити владу капітулювати.

Голова оборонного комітету Верховної Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський вважає, що Росія має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі України з наявною інтенсивністю впродовж кількох наступних років. Також немає приводів для оптимізму стосовно російських запасів крилатих ракет повітряного базування.

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