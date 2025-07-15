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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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624
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Латвія передала Україні велику партію бронетехніки: скільки ще готують

Прем’єрка Латвії повідомила про постачання першої партії БТР в Україну. Загалом Рига передасть 42 одиниці техніки вартістю 70 млн євро.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Евіка Сіліня та Денис Шмигаль

Евіка Сіліня та Денис Шмигаль. / © Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час візиту до Києва повідомила, що перша партія бронетехніки вже прибула в Україну, а наступна — у дорозі. Загальний обсяг нового пакету допомоги становить 42 одиниці техніки на суму близько 70 мільйонів євро.

Про результати зустрічі прем’єр України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі.

Він подякував латвійській колезі за лідерську позицію в підтримці України — як у військовій, так і в політичній, гуманітарній і санкційній сферах.

“Цінуємо, що Латвія залишається серед лідерів підтримки за відсотком ВВП. Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria”, — зазначив Шмигаль.

Сторони домовилися розширювати співпрацю між виробниками обох країн, зокрема в галузях оборонної промисловості, інновацій та спільного виробництва техніки й дронів. Також обговорили можливості використання європейського фінансового інструменту SAFE для реалізації спільних проєктів.

Однією з тем зустрічі стала санкційна політика ЄС проти Росії. Прем’єр України висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення 18-го пакета санкцій, який, за його словами, має ще сильніше вдарити по економіці РФ.

“Маємо нарощувати тиск на агресора”, — наголосив Шмигаль.

Окремо сторони обговорили участь латвійських компаній у проєктах з відновлення критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, у рамках нової ініціативи адміністрації Трампа Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО першу партію озброєнь на суму близько 10 мільярдів доларів.

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