Латвія оголосила у міжнародний розшук свого громадянина, який воював проти України

Латвійця оголошено у міжнародний розшук за участь у бойових діях проти України.

Служба державної безпеки Латвії (VDD) оголосила у міжнародний розшук свого громадянина – Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях проти України ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Delfi.

Кримінальний процес розпочали ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 10 березня 2021 року. Правоохоронці встановили, що Малишев принаймні від 2015 року перебував у підконтрольній окупантам так званій "ЛНР".

Малишев тривалий час входив до складу нелегально створеного військового формування – так званого 14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". Він брав участь у бойових діях та нападах на ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України.

Влітку минулого року VDD передала матеріали до прокуратури Ризького окружного суду, наполягаючи на кримінальному переслідуванні підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті.

Малишева оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, в Одесі затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство.

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