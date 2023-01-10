Латвія розглядає можливість передавання Україні нової партії ЗРК Stinger

Міністр оборони країни Інара Мурнієце наголосила, що список військової підтримки Латвії для України вже "у кишені".

Латвія може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Таке рішення може бути оголошене на наступному засіданні "Рамштайну".

Про це повідомила міністр оборони країни Інара Мурнієце в інтерв'ю національному мовнику LSM.

Водночас пані міністр наголосила, що список військової підтримки Латвії для України вже "в кишені".

"Насправді український фронт - це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", - заявила Мурнієце.

За її словами, Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових.

"Під час зустрічі з українськими колегами вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни. Це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", - зазначила Мурнієце.

Крім того, міністр звернула увагу й на те, що "Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони", тому Латвія також могла б продовжити їх постачання.

Міністерка нагадала, що у другій половині січня на базі ВПС США у Рамштайні (Німеччина) відбудеться конференція про військову допомогу Україні.

"Фактично український фронт - це наша лінія оборони, тому ми думаємо, як приєднатися до великого потоку допомоги, як підтримати Україну, як відповісти на запити Президента Володимира Зеленського", - сказала латвійська очільниця оборонного відомства.

Водночас Інара Мурнієце наголосила, що потрібно серйозно думати і про зміцнення оборони Латвії.

"Разом із сусідніми країнами думаємо про забезпечення системами ППО. Наші сусіди почали замислюватися раніше, я вважаю, що і ми маємо прискорити процес", — зазначила вона.

Нагадаємо, наступна, восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня 2023 року. У засіданні візьмуть участь очільники оборонних відомств 50 країн світу.

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