Латвія збудувала 37-кілометрову огорожу на кордоні з Білоруссю: роботи тривають

На латвійсько-білоруському кордоні збудували 36,1 км постійної огорожі. Будівельні роботи тривають з серпня 2022 року.

Про це інформує портал Delfi.

Відомо, що на сьогодні будівельні роботи ведуться на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.

До кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі. Утім, темпи робіт планують пришвидшити у 5 разів - йдеться про 1 км на день.

Загалом Латвія має намір збудувати огорожу на кордоні з Білоруссю протяжністю 173 км. За планом, роботи мають бути завершені навесні уже цього року. Тоді як друга - до весни 2024 року.

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Зауважимо, що будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійної огорожі коштує 53,57 млн євро. Витрати на реалізацію другої черги складуть 38,7 млн євро.

Прикметно, що міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс заявив, що його відомство готове забезпечити належну охорону кордону при спробі масових втеч росіян від мобілізації на територію сусідньої країни.

Додамо, що Латвія готова бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо до них допустять російських і білоруських спортсменів.

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