Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Латвія збудувала 37-кілометрову огорожу на кордоні з Білоруссю: роботи тривають

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
235
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Латвія збудувала 37-кілометрову огорожу на кордоні з Білоруссю: роботи тривають

Роботи планують завершити до весни 2024 року

На латвійсько-білоруському кордоні збудували 36,1 км постійної огорожі. Будівельні роботи тривають з серпня 2022 року.

Про це інформує портал Delfi.

Відомо, що на сьогодні будівельні роботи ведуться на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев. 

До кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі. Утім, темпи робіт планують пришвидшити у 5 разів - йдеться про 1 км на день.

Загалом Латвія має намір збудувати огорожу на кордоні з Білоруссю протяжністю 173 км. За планом, роботи мають бути завершені навесні уже цього року. Тоді як друга - до весни 2024 року.

Зауважимо, що будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійної огорожі коштує 53,57 млн євро. Витрати на реалізацію другої черги складуть 38,7 млн євро.

Прикметно, що міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс заявив, що його відомство готове забезпечити належну охорону кордону при спробі масових втеч росіян від мобілізації на територію сусідньої країни.

Додамо, що Латвія готова бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо до них допустять російських і білоруських спортсменів.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
235
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація