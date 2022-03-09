Латвійські лікарі приїхали на допомогу: рятуватимуть поранених бійців

Все необхідне для порятунку поранених латвійські лікарі привезли з собою.

З Латвії прибули до України лікарі-професіонали, які допомагатимуть українським медикам рятувати поранених від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє МОЗ.

"Лікарі-професіонали Мартінс Малзубріс з Ризького травматологічного шпиталю й Шпиталю травматології і ортопедії та Олафс Ліберманіс зі Шпиталю травми прибули до Києва, щоб допомогти українським медикам у проведенні складних мікрохірургічних операцій поранених під час воєнної агресії РФ на території України", — йдеться у повідомленні.

На базі однієї з клінік Національної академії медичних наук України латвійські хірурги за кілька днів організували додаткову операційну. Там надаватимуть високоспеціалізовану медичну допомогу особам з вогнепальними пораненнями кінцівок.

Зазначається, що все необхідне для порятунку поранених, зокрема операційний мікроскоп, латвійські лікарі привезли з собою.

Окрім того, обладнано тренінговий зал, де проводяться навчальні семінари і майстер-класи для лікарів-травматологів і нейрохірургів для вдосконалення майстерності у проведенні мікрохірургічних операцій.

Наразі латвійські медики разом із українськими колегами-травматологами провели надскладну 6-годинну операцію.

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