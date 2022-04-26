Лавров лякає світ ядерною війною, а Генштаб ЗСУ вперше прокоментував "незамінування" Чонгару: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 26 квітня:
- Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров пригрозив світові ядерною війною. Він заявив, що ризик ядерної війни є реальним. Читати далі –>
- Генштаб ЗСУ вперше офіційно прокоментували поширені у соцмережах чутки про "незамінування" Чонгару на адмінлінії з окупованим Кримом, що начебто стало однією з причин стрімкого наступу окупантів на півдні України. Читати далі –>
- Російські окупанти зробили кілька спроб наступу на Кривий Ріг. Інтенсивність ворожих обстрілів у напрямку міста значно збільшилася. Читати далі –>
- Сполучені Штати хочуть бачити Росію послабленою настільки, щоб вона більше не змогла повторити агресію ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Читати далі –>
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вибухи у Брянську і припустив, що в Росії могла розпочатися партизанська війна. Читати далі –>