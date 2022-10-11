Лавров назвав, що змусить Росію застосувати ядерну зброю

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що змусить Росію застосувати ядерну зброю.

Про це пишуть пропагандиські ЗМІ.

Вони зазначають, Лавров розраховує, що ті, хто постійно спекулює на темі ядерної загрози з боку Росії, розуміють свою відповідальність і порекомендував не нагнітати тему нібито можливого ядерного удару РФ. "Москва, згідно з ядерною доктриною, передбачає виключно заходи у відповідь, покликані не допустити знищення Росії", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Путін заявив, що будуть захищати свої території всіма наявними у них засобами, тож світ сприйняв такі заяви, як натяки на задіяння ядерної зброї. Тоді, зокрема, відомий бізнесмен Ілон Маск заговорив про свій варіант "врегулювання" питань війни в Україні, щоб не допустити Третьої світової.

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