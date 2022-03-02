Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Лавров назвав забаганки Росії на переговорах з Україною

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лавров назвав забаганки Росії на переговорах з Україною

Associated Press

Міністр традиційно заявив про "процедуру денацифікації".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав вимоги російської сторони на переговорах із Україною.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Позиція Росії на переговорах з Україною: Крим – це частина РФ, визнання "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних кордонах, демілітаризація, яка повинна мати певні параметри", ­– розповів Лавров.

Він також сказав, що Росія під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати питання гарантій безпеки. А також пропонує домовленість, яка "забезпечуватиме законні права всіх народів цієї країни".

Крім того, на думку російського міністра, Україна має пройти "процедуру денацифікації".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація