Лавров назвав забаганки Росії на переговорах з Україною

Лавров назвав забаганки Росії на переговорах з Україною

Міністр традиційно заявив про "процедуру денацифікації".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав вимоги російської сторони на переговорах із Україною.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Позиція Росії на переговорах з Україною: Крим – це частина РФ, визнання "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних кордонах, демілітаризація, яка повинна мати певні параметри", ­– розповів Лавров.

Він також сказав, що Росія під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати питання гарантій безпеки. А також пропонує домовленість, яка "забезпечуватиме законні права всіх народів цієї країни".

Крім того, на думку російського міністра, Україна має пройти "процедуру денацифікації".