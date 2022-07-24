Лавров побідкався, що Україна не хоче домовлятись з Росією та планує перемогти у війні

Керівник російської дипломатії також обурився на те, що Україна планує перемогти країну-агресорку у війні.

Про це Лавров сказав 24 липня під час візиту до Єгипту.

"У нас немає жодних упереджень про те, щоб відновити переговори щодо ширшого кола питань, але справа залежить не від нас. Тому що українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю радників, постійно заявляє, що жодних переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію", - заявив російський міністр.

Як повідомлялося, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися. Тепер країна-агресорка хоче захопити низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала слова голови МЗС Росії Лаврова про зміну "географічних завдань". Бербок назвала таку заяву прислужника диктатора Путіна "новою пропагандою російської сторони".

В українській розвідці переконані, що з метою приєднання й інших українських територій до складу Росії очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань" війни.

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