Лавров прибув до Туреччини домовлятися про коридори для безпечного вивозу зерна з українських портів

Лавров прибув до Туреччини домовлятися про коридори для безпечного вивозу зерна з українських портів

Очільники зовнішньополітичних відомств РФ та Туреччини проведуть “звірку годинників” щодо ситуації в Україні та, зокрема, у Чорноморському регіоні.

Увечері у вівторок, 7 червня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до Туреччини, щоб зустрітися зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу з приводу труднощів із експортом зерна з українських портів, які виникли через війну, яку розв’язав Кремль.

Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу з посиланням на повідомлення МЗС РФ.

У повідомленні йдеться, що очільники зовнішньополітичних відомств РФ та Туреччини проведуть “звірку годинників” щодо ситуації в Україні та, зокрема, у Чорноморському регіоні.

Зустріч в Анкарі запланована на середу, 8 червня.

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Як відомо, через воєнні дії, які веде РФ проти України, залишається заблокованою в портах більша частину українського експорту через Чорне море. Це призвело до підвищення цін на зерно та створює серйозну загрозу голоду, особливо в Африці та на Близькому Сході.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Міністри обговорили "заходи, які можна вжити для безпечного транспортування зерна, соняшнику та іншої сільськогосподарської продукції", цитує видання digi24 пресреліз Міністерства оборони Туреччини.

Нагадаємо, раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина є однією з країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.

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