Лавров пригрозив обмеженнями на в'їзд громадянам "недружніх" країн

Насамперед візові обмеження накладатимуть на тих, хто причетний до "скоєння злочинів" проти росіян закордоном.

Голова російського міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив, що проти громадян "недружніх" країн готують обмеження на в’їзд.

Про це повідомляє російський "Интерфакс"

"Додатково зараз готують проєкт указу про заходи візового характеру у відповідь на недружні дії низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в’їзд на територію Росії", - зазначив він.

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За словами Лаврова, насамперед візові обмеження накладатимуть на тих, хто причетний до "скоєння злочинів" проти росіян закордоном, до осіб, що ведуть юридичне переслідування росіян і тих, хто здійснює "безпідставні рішення", які "порушують права й інтереси" громадянам та організаціям РФ.

Лавров також нагадав, що 15 березня уже ухвалили поправки до законодавства, які дозволяють російському уряду накладати такі обмеження на громадян будь-якої держави. Раніше такі заходи передбачали візові обмеження лише для громадян США.

Тим часом, Єврокомісія наголошує на тому, що потрібно скасувати програми громадянства у росіян та білорусів, які потрапили під міжнародні санкції. Також, це стосується тих громадян, які отримали "золотий паспорт" за інвестиції у країну.

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