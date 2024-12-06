Лавров в інтерв'ю Карлсону зробив низку заяв про війну і мир в Україні: деталі

Американський медійний Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Дипломат країни-агресорки зробив низку заяв. Зокрема, щодо умов завершення війни в Україні.

Про це йдеться у пості американського пропагандиста у соцмережі Х.

На думку Лаврова, для миру в Україні "не повинно бути жодного НАТО, військових баз та навчань за участю іноземних військ". Що більше, заявляє очільник МЗС РФ, нібито Заходу доведеться враховувати реалії на землі для "угоди по Україні".

"Багато хто в РФ хотів би зробити зняття санкцій умовою угоди щодо України, але країна їх витримала і стала сильнішою", - стверджує Лавров.

Також російський міністр повторив низку інших наративів Кремля. Не оминув увагою він і відносин РФ і Штатів. Так, політик заявив, мовляв, "США фінансують Україну". З його слів, оскільки Вашингтон дозволив завдавати ударів по території Росії, то Москва "посилає "сигнали" - одним із них стало випробування системи "Орєшнік".

Крім того, Лавров зробив ще кілька заяв про нову балістичну ракету:

Росія не хоче погіршувати ситуацію і сподівається, що її сигнал США у вигляді випробування "Орєшніка" сприйняли серйозно;

Росія готова надіслати додаткові "повідомлення" Заходу, якщо там не зроблять необхідних висновків у світлі запуску "Орєшніка";

удар "Орєшніком" показав, що РФ готова використати будь-які засоби, щоб не дозволити Заходу досягти її "стратегічної поразки";

США знали заздалегідь про запуск "Орєшніка" і не побачили в тестовому запуску чогось по-справжньому небезпечного.

Окрім того, Лавров наголосив, мовляв, Кремль не вважає, що вирішення українського питання - доля лише РФ та США. Москва хотіла б нормальних відносин із Вашингтономі не бачить причин, через які країни не можуть співпрацювати, додав він.

Інші заяви Лаврова:

Росія не почала б "СВО", якби захід та Київ дотримувалися мінських домовленостей;

Росія не має наміру знищувати Україну, вони - "брати та сестри" для російського народу;

Росія не думає про війну зі США і не хоче її, така війна може мати ядерний характер, для Москви головне її уникнути;

Росія буде судити про адміністрацію Трампа за конкретними кроками, але Байден хоче йому залишити тяжку спадщину;

Канали зв'язку між Росією та США є, їх декілька, але вони в основному задіяні в питанні обміну людьми, які відбувають терміни в обох країнах;

США, Британія та інші держави, за відкритою інформацією, підтримують угрупування ісламістські угрупування в Сирії - це складна гра.

Як повідомлялося, Сергій Лавров в ОБСЄ приголомшив дивною заявою. Політик заявив, що його країна "взагалі не збирається ні на кого нападати". Водночас він брехливо звинуватив Сполучені Штати в нападі на Росію.

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