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Лавров висловився про “спеціальну військову операцію” та зробив цинічну заяву

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Лавров висловився про “спеціальну військову операцію” та зробив цинічну заяву

Фото: Associated Press

Так звана “спеціальна військова операція” в Україні буде тривати, поки “завдання не будуть виконані”.

Міністр МЗС РФ Лавров вважає, що так звана “спеціальна військова операція” в Україні буде тривати, поки її “завдання не будуть виконані”.

Про це з посиланням на прибічника фюрера пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Лаврова, “спеціальна військова операція” в Україні буде продовжуватися, поки її завдання не будуть виконані, скільки б часу це не зайняло.

Водночас він каже, що так звані “ДНР” та “ЛНР”, а також Запорозька та Херсонська області мають право скористатися самовизнанням відповідно до статуту ООН.

“Москва з повагою віднесе до вибору жителів ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей на референдумах. Розлючена реакція США та їх союзників на спеціальну військову операцію підвела межу під цілим етапом взаємодії РФ із Заходом”, - цитують Лаврова прапагандисти.

Нагадаємо, що часткова мобілізація пройде зокрема на тимчасово захоплених територіях України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6323
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