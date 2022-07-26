Лавров, який погрожував "повалити київський режим", знову хоче мирних переговорів 

Керівник МЗС країни-окупантки Сергій Лавров вкотре побідкався на відсутність мирних переговорів з Україною.
Раніше головний дипломат Росії заявляв, що держава-агресорка "допоможе українцям повалити київський режим".
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
Лавров заявив, що "всі бойові дії закінчуються за столом переговорів", а Росія нібито ніколи від цього не відмовлялася.
"Ми ніколи не відмовлялися від переговорів, бо всім добре відомо: будь-які бойові дії закінчуються за переговорним столом", - заявив Лавров.
Міністр держави-агресорки також збрехав про те, що це нібито Захід, а саме - США, Велика Британія та інші європейські країни - "заборонили Україні домовлятися з РФ після переговорів у Стамбулі".
Нагадаємо, раніше путінський прихвостень заявив, що "йому шкода українського народу, який заслуговує на краще", та пообіцяв, що "Росія допоможе українцям повалити антинародний та антиісторичний київський режим", який засів у Лаврова в голові.
В Офісі президента різко відповіли на цю заяву, називаючи її шизофренічною. У Зеленського іронічно зауважили, що ще зранку Лавров хотів переговорів з Україною, а ввечері вирішив зайнятися "поваленням київського режиму".
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