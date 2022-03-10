Лавров заявив, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі було свідомим: це "знищення радикалів"

Лавров заявив, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі було свідомим: це "знищення радикалів"

Він наголосив: вважає пологовий військовою ціллю.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі 9 березня було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це він повідомив під час брифінгу після зустрічі голів МЗС Росії, України, Туреччини, яка відбулася 10 березня.

Він наголосив, що вважає пологовий військовою ціллю. "На засіданні Ради безпеки ООН ми надали факти, що цей пологовий будинок давно захопив батальйон "Азов" та інші радикали, звідки перед цим вигнали усіх породіль та лікарів. Зараз це була база батальйону", - наголосив Лавров.

Відео і світлини з потерпілими породіллями і знищеними приміщеннями, які облетіли світові ЗМІ, він назвав маніпуляцією. Мовляв, у повідомленнях медіа "не було уваги до другої сторони".

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили".

Нагадаємо, 9 березня російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було повно породіль та персоналу.