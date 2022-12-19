Лавров заявив, що "спецоперація проти України необхідна", та вигадав нову причину війни

Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров видав нову цинічну заяву. Він переконаний, що Росії була потрібна війна проти України через реакцію Заходу.

Про це він сказав 19 грудня під час візиту до Мінська.

Лаврову не сподобалося те, що Захід відреагував на масові вбивства українців та ракетні обстріли. А тому він заявив, що така реакція "свідчить про те, що спецоперація Росії була абсолютно необхідна". Він вважає, що нібито вбивства українців забезпечили "провал геополітичної гри Заходу".

Лавров повторив маразматичні заяви Путіна про "багатовекторність світу" та побідкався на санкції, якими "Захід намагається утвердити домінування".

Також Лавров заявив про посилення співпраці з Білоруссю.

Візит Путіна до Білорусі

У понеділок, 19 грудня, російський диктатор Путін вперше за три роки відвідав Білорусь. Його зустрічав в аеропорту Лукашенко разом із сином. Там російському диктатору подарували квіти, через що він виглядав доволі комічно.

Путін прибув до Мінська в супроводі винищувачів. Для конспірації в повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали Шойгу та Лавров.

Російський та білоруський диктатори обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу із Заходом".

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