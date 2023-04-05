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Лавров збентежив черговими заявами про "нацистів" та пофантазував щодо "гарячої стадії війни зі США"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Лавров збентежив черговими заявами про "нацистів" та пофантазував щодо "гарячої стадії війни зі США"

Фото: Associated Press

Міністр МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія та США перебувають у гарячій фазі війни.

Між Росією та США точиться гаряча фаза війни. Так вважає міністр МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, в коментарі пропагандистському телеканалу “Росія-1” Лавров заявив, що США та РФ перебувають у гарячій фазі війни.

"Відносини двох країн потрібно підтримувати, Москва сподівається, що Вашингтон пробудить розум і діалог поновиться", - цитують ЗМП Лаврова.

Не минулося і без типових фраз про війну з "нацистами" та "американську зброю".

"Ми справді перебуваємо у гарячій фазі війни, бо воюють українські нацисти американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує дедалі більш далекобійні та смертоносні системи постачати. Але відносини, я вважаю, потрібно підтримувати", - додав голова МЗС Росії.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія витратила свій стратегічний запас високоточних і далекобійних ракет – "Калібрів", Х-101 та балістичних "Іскандерів".

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Дата публікації
Перегляди
968
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