Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною: "Готові вислухати"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною та про готовність "вислухати всіх зацікавлених у справедливості". Лавров також стверджує, всі заяви про те, що президент РФ Володимир Путін проти переговорів – "неправда".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

За його словами, у Кремлі нібито готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка гарантувала б насамперед національні інтереси Росії.

"Ми будемо готові вислухати всіх, хто щиро зацікавлений у справедливості, у тому числі у встановленні справедливості у відносинах Росії та України, яка включала б, звичайно ж, припинення західної політики використання України як інструмент війни проти Росії. Президент Путін не раз казав, що коли хтось заявляє, що Росія проти переговорів, це неправда. Декілька днів тому в Давосі так висловився Ентоні Блінкен – це неправда. Росія весь цей час наголошувала, що ми будемо готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію та досягнення рішення, яке гарантувало б легітимні національні інтереси Росії та українського народу", – заявив Лавров.

Також очільник російського МЗС натякнув, що нібито для "встановлення справедливості країни Заходу мають припинити допомагати Україні продовжувати вести війну з Росією".

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