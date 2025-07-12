Лавров зробив несподівану заяву про війська Північної Кореї в Україні

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров і лідер КНДР Кім Чен Ин / © Associated Press

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Очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який напередодні, 11 липня, прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі із главою зовнішньополітичного відомства КНДР Цой Сон Хі, передає The Moscow Times.

Сергій Лавров у своїй відповіді згадав про угоду, яку підписали Путін та Кім Чен Ин влітку 2024 року і яка передбачає військову допомогу у разі нападу на одну із сторін. За його словами, відправлення північнокорейських військ до Курської області було ініціативою лідера КНДР.

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«Ми не мали якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Ми виходимо з того, що КНДР сама визначає форми, в яких реалізує наш договір про стратегічне партнерство», — сказав він.

Також Лавров заявив, що Пхеньян під час переговорів підтвердив «однозначну підтримку» всіх цілей російської «СВО» в Україні та дій Кремля, а також російської армії.

Зі свого боку глава МЗС КНДР заявила, що Північна Корея беззастережно підтримуватиме політику РФ щодо «захисту її територіальної цілісності та суверенітету» в рамках угоди про стратегічне партнерство.

Наприкінці червня Національна розвідувальна служба Південної Кореї припустила, що Пхеньян може надіслати додаткові війська для підтримки російського наступу в Україні вже у липні чи серпні.

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Для цього КНДР проводить набір нового контингенту, який доповнить підрозділи з 11 тисяч військових, які раніше були надіслані для витіснення ЗСУ з Курської області.

Минулого тижня CNN опублікував внутрішній документ української розвідки, згідно з яким Північна Корея готується потроїти чисельність своїх військ на підтримку Росії, надіславши додатково від 25 000 до 30 000 солдатів у найближчі місяці.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для ведення війни проти України.