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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
197
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Лавров зробив жорстку заяву щодо тимчасового перемир'я з Україною

Очільник російської дипломатії фактично дав зрозуміти, що РФ не розглядає сценарії часткового припинення вогню

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Глава МЗС Росії Сергій Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров. / © Associated Press

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва більше не погоджуватиметься на формат тимчасових перемир’їв під час переговорного процесу з Україною.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

“Перемирия — а там посмотрим — в процессе урегулирования больше не будет”, — наголосив міністр.

Такою заявою очільник російської дипломатії фактично дав зрозуміти, що РФ не розглядає сценарії часткового припинення вогню або короткострокових угод без закріплених на її умовах результатів.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив, що Путін готує письмовий "мирний меморандум", у якому викладе умови припинення вогню та завершення війни.

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