Лавров зробив жорстку заяву щодо тимчасового перемир'я з Україною

Глава МЗС Росії Сергій Лавров. / © Associated Press

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва більше не погоджуватиметься на формат тимчасових перемир’їв під час переговорного процесу з Україною.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

“Перемирия — а там посмотрим — в процессе урегулирования больше не будет”, — наголосив міністр.

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Такою заявою очільник російської дипломатії фактично дав зрозуміти, що РФ не розглядає сценарії часткового припинення вогню або короткострокових угод без закріплених на її умовах результатів.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив, що Путін готує письмовий "мирний меморандум", у якому викладе умови припинення вогню та завершення війни.