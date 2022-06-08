Лаврова ледве не "вбило" запитання журналіста про вкрадене окупантами зерно в Україні (відео)

Лаврова ледве не "вбило" запитання журналіста про вкрадене окупантами зерно в Україні (відео)

Очільнику МЗС Росії Лаврову знову довелося брехати та виправдовуватися. Це сталося після запитання журналіста про викрадене в Україні зерно та його продаж.

Лавров на запитання журналіста щодо реалізації викраденої в Україні сільгосппродукції вдався до вже сталого наративу про “неонацистів” та “спецоперацію”.

Відповідне відео згодом з’явилося в соцмережах.

Також читайте Посилення енергетичного та фінансового тиску: Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій проти РФ

На кадрах видно, як Лаврову на зустрічі з журналістами ставлять конкретне запитання про мародерство з боку російських окупантів.

“Що із вкраденого в України, окрім зерна, росії ще вдалося продати?” - запитав Лаврова журналіст.

На що той спочатку спробував віджартуватися, проте це не вдалося. Тоді він вдався вже до сталого наративу про “неонацистів” та “спецоперацію”.

“У вас увесь час болить голова, де б і що поцупити, так? Ви думаєте, що всі так чинять? Я вам відповідаю: ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити схід України від тиску “неонацистського режиму”. Ось чим ми займаємося. А зерно може вільно транспортуватися до пунктів призначення. З боку Росії жодних перешкод немає”, – сказав очільник МЗС Росії.

Додамо, що по реакції Лаврова було видно, як запитання збило його з пантелику.

Нагадаємо, що Зеленський і Шольц обговорили глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими.

Читайте також: