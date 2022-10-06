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Лається та радіє мобілізації: розвідка перехопила розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом

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Лається та радіє мобілізації: розвідка перехопила розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом

Фото: Оперативний ЗСУ

Загарбник бідкається на оточення та багато лається у розмові з дружиною.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта з дружиною. Загарбник розповідає, що він потрапив в оточення поблизу Лимана. 

Про це йдеться в аудіо, яку перехопило ГУР МО. 

У розмові загарбник розповідає, що він перебуває у селі Терни, що біля Лиману. Окупант радіє інформації про мобілізацію в Росії та заявляє, що в них великі втрати - за тиждень загинуло 4 осіб, серед яких є командування. 

Також окупант говорить, що ЗСУ хоче взяти росіян в оточення та постійно лається у розмові з дружиною. 

Зазначимо, що за даними "Карпатської січі" село Терни Лиманської міської ради ЗСУ звільнили ще 1 жовтня. 

Звільнення Лимана на Донеччині 

Лиман на Донеччині звільнили ще на початку жовтня. 4 жовтня над містом встановили прапор України, проте влада закликає місцевих жителів не повертатись додому, оскільки там триває масштабне розмінування територій. 

У бою за Лиман загинули елітні російські військові з третьої гвардійської бригади спецпризначення Головного управління Генштабу РФ. Йдеться про 9 ліквідованих окупантів та одного важкопораненого. 

5 жовтня стало відомо, що в Лимані знайшли масове поховання людей, які загинули через напад Росії на Україну. Людей закопували у траншеї, тіла загиблих росіяни змушували збирати проукраїнських мешканців міста. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1201
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