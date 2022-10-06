Лається та радіє мобілізації: розвідка перехопила розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом

Загарбник бідкається на оточення та багато лається у розмові з дружиною.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта з дружиною. Загарбник розповідає, що він потрапив в оточення поблизу Лимана.

Про це йдеться в аудіо, яку перехопило ГУР МО.

У розмові загарбник розповідає, що він перебуває у селі Терни, що біля Лиману. Окупант радіє інформації про мобілізацію в Росії та заявляє, що в них великі втрати - за тиждень загинуло 4 осіб, серед яких є командування.

Також окупант говорить, що ЗСУ хоче взяти росіян в оточення та постійно лається у розмові з дружиною.

Зазначимо, що за даними "Карпатської січі" село Терни Лиманської міської ради ЗСУ звільнили ще 1 жовтня.

Звільнення Лимана на Донеччині

Лиман на Донеччині звільнили ще на початку жовтня. 4 жовтня над містом встановили прапор України, проте влада закликає місцевих жителів не повертатись додому, оскільки там триває масштабне розмінування територій.

У бою за Лиман загинули елітні російські військові з третьої гвардійської бригади спецпризначення Головного управління Генштабу РФ. Йдеться про 9 ліквідованих окупантів та одного важкопораненого.

5 жовтня стало відомо, що в Лимані знайшли масове поховання людей, які загинули через напад Росії на Україну. Людей закопували у траншеї, тіла загиблих росіяни змушували збирати проукраїнських мешканців міста.

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