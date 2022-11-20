Лайфхаки із 90-тих, коли вимкнення світла було нормою: як зберегти харчі і мати гарячий чай

Російські енергетики заслужили на свою лаву підсудних у Газзі, бо саме вони допомагають російським військовим встановлювати цілі

Як зберегти харчі і мати гарячий чай знають ті, хто пережив 90-ті, коли вимкнення світла було нормою, йдеться в ТСН.

Відключення електрики взимку можуть бути набагато довшими, ніж тепер. Українцям радять готуватися до того, що світло буде з'являтись лише на кілька годин на добу, а цілі регіони можуть зануритись у темряву на кілька днів - чи навіть тижнів.

Ті, хто добре пам’ятають90-ті роки відімкнення світла переживали неодноразово, тож їм довелося просто згадувати старі звички і підлаштовувати свій побут під повну темряву. Гаряча воду у термосі, щоби зробити гарячий чай чи каву. Треба мати запас продуктів, які не псуються без холодильника.

Правильна ідея - запасти питну воду, щоб не тягати важкі бутлі, якщо ліфт не працюватиме тижнями. І технічну - адже знеструмлені насоси не можуть подавати воду.

Похолодання, попереджають енергетики, збільшить споживання електрики приблизно на 10%. Проте є і хороша новина - холоди допоможуть не псуватись продуктам, якщо холодильник геть розморозиться.

Можна винести продукти на лоджію, в картонній коробці, її утеплити трошки знизу і скласти овочі… Якщо треба м’ясо - зберігати також можна тут. Якщо на вулиці близько нуля, то в неутепленому балконі буде тепліше на кілька градусів, а отже мати температуру, як у холодильнику.

На лівому березі Києва через особливості міського планування, відімкнення частіші і довші, ніж у правобережних районах. Світлофори часто не працюють, тож перейти дорогу нині - справді небезпечна пригода. Водії благають пішоходів носити світловідбівні елементи. Хоча містяни вигадали ще один спосіб - перед тим, як виходити на перехід, помахати водіям ліхтариком.

Київ - найбільший мегаполіс України і головний споживач електрики. Відтак киян відключатимуть частіше і довше за всіх. Після ракетної атаки 15-ого листопада найбільше постраждали центральні та західні області. Там, де росіяни завдали найбільше руйнувань на енергооб'єктах, може бути і гірше. “Оскільки в київському регіоні найбільша кількість споживачів, то … в Київській області буде найбільша кількість… Тягар в абсолютної кількості відключень для Києва, на жаль, буде найбільший. В деяких районах, на жаль, світло може бути по дві години на добу. В тих, які постраждали (регіони - ред.) може бути і гірше. Може не бути протягом доби світла, або і двох і трьох. А може і більше”, - попереджають в ДТЕК.

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Освітлення у столиці звели до мінімуму, тож по дорозі добре видно темні вежі знеструмлених багатоповерхівок. Кияни не люблять сумувати вдома, тож попри холод, на вулицях повно людей, які виходять на прогулянку з ліхтариком. Кафе і кав'ярні працюють при свічках і відвідувачам це подобається. “Коли вимикається світло дуже багато людей, на диво, приходили зі своїми ліхтариками, прожекторами, сідали тут, було круто, дуже атмосферно”, - каже один із працівників кафе.

Сюди йдуть і поїсти, і поспілкуватись, і підзарядитись. Тепер це не просто бізнес, а взаємодопомога.

Масштаби останнього російського обстрілу виявились найбільш руйнівними для енергетики. Обладнання для відновлення знайти дуже непросто. Його будують рік-півтора і лише під замовлення. Західні трансформатори не підходять для України через інший клас напруги.

“Ми вже використали все, що в нас було. Переставили, відремонтували і знову прильоти. Тому звичайно можливість відновлюватись вона падає. Купити це обладнання фізично не можна, тому що його не виготовляють на склад. Його треба замовляти наперед, комплектуючи купуються під конкретний об’єкт. Вони отримали замовлення, купили комплектуючі, збудували трансмформатор, передали замовнику. І це 6-12-18 місяців не менше”, - констатують енергетики.

Українські дипломати по всьому світу шукають обладнання, яке може замінити зруйноване.

На державному вирішено допомагати енергетикам відновлюватись, незважаючи на форму власності. Пріоритет - дати електроенергію споживачам.

Та попри всі зусилля, навіть в разі припинення ракетних атак знадобляться місяці, щоби скрізь з'явилось світло. І роки - для того, щоби відновити зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру. Російські енергетики заслужили на свою лаву підсудних у Газзі, бо саме вони допомагають російським військовим встановлювати цілі, щоби завдати максимальної шкоди Україні.

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