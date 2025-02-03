Лазерна зброя в Україні: командувач Сил безпілотних систем зробив обнадійливу заяву

За словами Вадима Сухаревського, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань відомства.

Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати певні цілі на певній висоті.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань відомства.

"РНД – інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Один з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, зокрема пошук рішень у боротьбі з "Шахедами", привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", – розповів командувач Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський 16 грудня заявив, що Україна має власну лазерну зброю під назвою "Тризуб". Також розвивається проєкт із застосування дрона-матки з двома FPV.

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