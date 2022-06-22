"Ледь не щодня розстрілюють мешканців, люди пішки тікають": активіст розповів про злочини росіян на Херсонщині

У невеличкому селищі Високопілля Херсонської області до російського захоплення мешкало близько 5 тисяч людей, а зараз навряд чи тисяча залишилась.
Мешканці села пішки втікали до Дніпропетровської області, оскільки у Високопіллі окупанти ледь не щодня вбивають невинних людей.
Про це розповів херсонський активіст Володимир Молчанов 24 каналу.
"У Високопіллі окупанти ледь не щодня розстрілюють місцевих жителів. Мешканці Високопілля пішки втікали у Дніпропетровську область, це величезна трагедія – це справжня Буча", - каже чоловік.
Крім того, у самому Херсоні окупанти тримають людей "на ямах", щоб вони не могли віддавати ЗСУ дані про місця дислокації російських загарбників.
За його словами, з одного боку, херсонці бачать всі ці жахливі речі, які можуть трапитись і з ними. Проте з іншого боку – у них просто немає коштів, аби вивезти себе та родину.
Нагадаємо, російські окупанти на Херсонщині зґвалтували та вбили жінку і намагалися задушити її 3-річну дитину.
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