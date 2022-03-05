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"Лед тронулся": у МВС зазначають, що росіяни починають розуміти, що війна їм ця не потрібна

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"Лед тронулся": у МВС зазначають, що росіяни починають розуміти, що війна їм ця не потрібна

Associated Press

Сьогодні на мітинг в Москві вийшло приблизно 10 тисяч людей.

Спільна інформаційна війна проти Російської Федерації починає давати свої перші уже суттєві плоди, які вже можна побачити. І не просто побачити, а побачити навіть у російському телевізорі.

Про це повідомив на спільному телемарафоні UA разом спікер Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Потрібно почати з того, що сьогодні на мітинг в Москві вийшло приблизно 10 тисяч людей. Російська дезінформація скаже, що там їх було тисяча, але кожен, хто хоче - побачить відео в YouTube. 10 тисяч людей стоїть на вулиці, всі машини, які проїзджають, "фа-факають". Ми розуміємо, що в цілому "лед тронулся". В цілому росіяни починають розуміти потрошечки, що війна їм ця не потрібна", - зазначив він.

Як повідомлялось, у Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні. Трьох малих і двох мам посадили до автозаку і відвезли до відділку. Діти тримали плакати "Нет войне", які намалювали власноруч.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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