"Лед тронулся": у МВС зазначають, що росіяни починають розуміти, що війна їм ця не потрібна

"Лед тронулся": у МВС зазначають, що росіяни починають розуміти, що війна їм ця не потрібна

Сьогодні на мітинг в Москві вийшло приблизно 10 тисяч людей.

Спільна інформаційна війна проти Російської Федерації починає давати свої перші уже суттєві плоди, які вже можна побачити. І не просто побачити, а побачити навіть у російському телевізорі.

Про це повідомив на спільному телемарафоні UA разом спікер Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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"Потрібно почати з того, що сьогодні на мітинг в Москві вийшло приблизно 10 тисяч людей. Російська дезінформація скаже, що там їх було тисяча, але кожен, хто хоче - побачить відео в YouTube. 10 тисяч людей стоїть на вулиці, всі машини, які проїзджають, "фа-факають". Ми розуміємо, що в цілому "лед тронулся". В цілому росіяни починають розуміти потрошечки, що війна їм ця не потрібна", - зазначив він.

Як повідомлялось, у Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні. Трьох малих і двох мам посадили до автозаку і відвезли до відділку. Діти тримали плакати "Нет войне", які намалювали власноруч.