Ледь встигли врятувати: в Іспанії бурий ведмідь застряг головою в каністрі (відео)

На ведмедя одягли спеціальний трекер, щоб відстежувати його переміщення.

В Іспанії врятували бурого медведя, який випадково потрапив у пастку. Тварина застрягла головою у пластиковій каністрі.

Про це пише BILD.

Як стало відомо, бурий ведмідь випадково потрапив головою у каністру і кілька днів ходив так. А сам інцидент стався на півночі Іспанії.

Рятувальники, які приїхали на місце, визволили тварину з полону і одягли на неї спеціальний трекер, щоб надалі переміщення ведмедя можна було відстежувати.

В Іспанії бурий ведмідь застряг головою у каністрі

Нагадаємо, що в Іспанії зростає кількість жертв потужного шторму, який накрив країну.